My Hero Academia: un fan personalizza un paio di sneakers con il volto di Dabi

Secondo diverse indiscrezioni mancherebbero ormai pochi mesi alla presentazione di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime di Studio Bones con protagonista il giovane Izuku Midoriya. In attesa dell'evento molti fan stanno continuando a pubblicare diversi omaggi sui social, ed uno in particolare ha recentemente spopolato su Reddit.

Come potete vedere in calce, l'utente yyuxin ha mostrato ai fan del subreddit r/BokuNoHeroAcademia le sue sneakers personalizzate, con raffigurato un primo piano di uno dei personaggi più pragmatici dell'intera opera di Horikoshi: Dabi. Il disegno presente sulle sue Air Force 1 lo raffigura mentre utilizza il suo Quirk, ed è stato premiato con più di 5000 upvote.

Dabi è stato indubbiamente uno degli antagonisti maggiormente approfonditi nell'ultimo arco narrativo del manga, e di recente molti fan sembrerebbero aver scoperto il segreto dietro la sua identità. Il suo straordinario potere e la sua indole spietata hanno contribuito a renderlo uno dei villain più pericolosi dell'opera, nonché uno dei più apprezzati dai fan.

E voi cosa ne pensate? Indossereste un paio di sneakers simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste curiosi di saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sugli archi narrativi di My Hero Academia 5.