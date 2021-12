My Hero Academia, i fan predicono il peggior finale in assoluto per la serie

Ogni cosa buona deve avere una fine. I lettori di manga conoscono bene questa verità, dato che molte delle migliori serie dell'industria dell'ultimo decennio sono già finite. Tuttavia, diverse serie terminano con finali poco brillanti, e i fan di My Hero Academia hanno iniziato a prepararsi a futuri fallimenti per il 2022.

Il fandom di My Hero Academia si sta preparando alla fine che potrebbe arrivare entro un anno. Alcuni di questi si stanno preparando in anticipo all'eventuale delusione. Se fissi le tue aspettative basse, non potrai mai essere deluso, ed è per questo che i fan più accaniti stanno proponendo i peggiori finali in assoluto per My Hero Academia. Alcuni di queste idee dei fan sono davvero brutte.

Su Reddit, è stato chiesto ai fan, in modo abbastanza innocente, quale finale potrebbe rovinare My Hero Academia se venisse realizzato. È stato lì che utenti come Dededelight hanno espresso le loro previsioni, e sono... molto interessanti.

"All Might confessa il suo amore a All For One, facendogli abbandonare il suo piano malvagio. Shigaraki finisce poi per diventare un insegnante alla UA e ammicca sfacciatamente alla telecamera per la scena finale. Oh e l'uomo coda è il number one hero", hanno commentato.

Di seguito trovate altri "finali maledetti" che probabilmente Horikoshi non dovrebbe nemmeno leggere:

"La mia teoria sul finale è che la storia finisca con la vittoria di All For One e l'ottenimento di tutti i quirk, ma anche il New Order viene coinvolto e distrugge All For One, eliminando anche tutti i quirk dal mondo di My Hero Academia. Inoltre viene rivelato che questo era tutto un piano del malvagio dottore per risolvere il problema della singolarità dei quirk". - MattofCatbell

"Deku non è mai stato salvato dallo Sludge Villain nel primo episodio, tutti gli eventi della serie sono stati prodotti dal suo subconscio morente incapace di far fronte a ciò che sta accadendo fuori." - DocVak

"Shigaraki viene redento via 'talk no jutsu' da Deku, All For One muore a causa del potere dell'amicizia e la classe 1-A perdona Shiggy dopo che Iida dice che è acqua passata." - goplaces614

"Mentre i nostri eroi giacciono sconfitti, Mineta lancia una delle sue palle appiccicose ad All For One che è nel mezzo di una risata da cattivo o di un monologo. La palla si impiglia nella gola di All For One e lui muore soffocato..." - Sciacallo209

Cosa ne pensate di questi suggerimenti per il finale? Come vi piacerebbe vedere My Hero Academia finire? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su Manga Plus. In ultimo vi lasciamo con questa fantastica fanart crossover My Hero Academia X Spider-Man.