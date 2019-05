My Hero Academia: i fan sono preoccupati per il destino di Twice

Il manga di My Hero Academia si sta concentrando unicamente sullo scontro tra la League of Villains e l'Armata Rivoluzionaria, scavando a poco a poco nei personaggi che compongono queste due fazioni. Lo scorso capitolo è toccato a Shigaraki, nel 228 invece seguiamo le vicende di Twice.

Il membro della League Of Villain è preoccupato per le sorti di Toga, che dopo il suo scontro sanguinario con una degli esponenti dell'Armata Rivoluzionaria, Curious, è fuggita precipitosamente sfuggendo all'ira dei cittadini di Deika City. Il capitolo 228 punta il focus su Twice, il quale da sempre invaghito della giovane ragazza, si preoccupa della sua scomparsa e inizia a cercarla. Il nostro trova Toga in una sorta di capanna abbandonata, ricoperta di sangue e con il respiro corto, a causa delle ferite mortali accusate durante lo scontro.

Appurato che la ragazza fosse in seria difficoltà, Twice inizia ad essere infastidito da pensieri bipolari, facendogli provare emozioni contrastanti tanto da turbarlo parecchio. Le paranoie del villain fanno riemergere le paure più pure del suo inconscio, mostrandogli le riproduzioni dei cloni che tanto odiava e contro cui aveva combattuto diverso tempo fa per trovare la sua vera personalità.

Il suo Quirk, Lo Sdoppiamento, sembra interessare molto ai membri dell'Armata Rivoluzionaria, che osservano Twice da una telecamera della torre di controllo di Deika City, pensando di assoldarlo per la loro causa, forse per via della sua peculiare personalità che s'addice particolarmente agli ideali anarchici del gruppo capeggiato da Redestro.

I fan si sono scatenati sui social commentando la situazione di Twice, auspicando che se la cavi in qualche modo.

Il fandom sembra mostrare molto interesse per i villain, come dimostrano le recenti fan art a tema.