My Hero Academia, i fan sono preoccupati: secondo una teoria, la mamma di Izuku morirà

Quest'arco narrativo di My Hero Academia sta concedendo spazio anche ad alcune morti piuttosto importanti. Recentemente Shigaraki ha fatto la sua prima vittima mentre pochi capitoli prima avevamo dovuto assistere a un'altra defezione stavolta lato criminali. Ma con la situazione in divenire tutto potrebbe cambiare.

Come abbiamo visto in My Hero Academia 282, pubblicato domenica su MangaPlus in inglese e spagnolo, la lotta con Shigaraki continua mentre i ragazzi che dovevano addormentare Gigantomachia hanno fallito. Il mostro sta continuando la sua corsa e si sta dirigendo verso Jaku a velocità folle, distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Ovviamente ci sono tante vittime tra i civili che non possono essere evitate, e secondo una teoria dei fan di My Hero Academia tra questi innocenti coinvolti nella furia criminale ci sarà anche la mamma di Deku. Ma perché è stata prodotta questa ipotesi? Inko Midoriya è stata più volte mostrata con la sua bici e, nell'ultima scena, viene vista una bicicletta identica fuori da un negozio che si trova nella traiettoria di Gigantomachia.

Questo ha fatto preoccupare i fan perché è un dettaglio sì piccolo ma comunque significativo, considerato che la donna è stata l'unica ad essere vista con la bici. Va anche specificato che, in Giappone, questo genere di bici è molto popolare e usato in particolare dalle mamme. Potrebbe quindi essere solo un caso, ma questa teoria è diventata velocemente virale. Voi cosa vi aspettate nel prossimo capitolo di My Hero Academia?