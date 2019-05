My Hero Academia, un fan presenta il suo geniale cosplay di Tokoyami

Fare cosplay non è semplice, anzi, è un processo duro e faticoso che mette in atto tutte le potenzialità del rappresentante per valorizzare un personaggio nel migliore dei modi. Spesso, il risultato è esoso economicamente e non sempre fedele all'originale, ma ad abbattere questo muro ci pensa un fan di My Hero Academia

Il background creato da Kohei Horikoshi è intensamente peculiare, caratterizzato da una non poca amministrazione di diversi personaggi, cui risulta fondamentale il loro sviluppo e la permeanza all'interno del progetto. Il sensei, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di approfondire tutti gli studenti della classe A della U.A. promettendo, più di una volta, un accenno di caratterizzazione per ognuno di loro. E ciò suscita in noi anche grande ammirazione, in virtù di molti personaggi secondari che, in realtà, sono tremendamente interessanti e non vediamo l'ora di riscoprire.

Il lavoro che l'autore ha svolto con il neo primo eroe Endeavor è stato magistrale, uno sviluppo atteso quanto speciale, che ha valorizzato una figura interessante tanto importante, simbolo della grande attenzione che Kohei Horikoshi sta dando alle sue creature. Ma nella classe A, tra i personaggi secondari, spicca senza alcun dubbio Tokoyami, recentemente protagonista di un bellissimo cosplay che potete ammirare in calce alla news. Infatti, la meravigliosa rappresentazione è un vero e proprio successo, forse tra i migliori risultati sin dall'inizio di My Hero Academia, sia in termini di apprezzamenti che commenti, come dimostra la community di Reddit con quasi 12 mila reazioni positive. Infatti, il lavoro svolto da EMarauder è identico, in tutto e per tutto, all'illustrazione dello staff dell'anime in virtù dei disegni preparatori, che non ha potuto non lasciarci scappare un simpatico sorriso.

E voi, cosa ne pensate del cosplay di Tokoyami? Vi ricordiamo, inoltre, che è stato da poco annunciato un nuovo progetto dello Studio Bones, l'azienda dietro le animazioni dell'adattamento animato di My Hero Academia.