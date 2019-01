My Hero Academia, un fan propone un particolare makeover anni '90

È incredibile vedere fino a che punto un'opera, in particolar modo di My Hero Academia, sia riuscita a catturare un'incredibile numero di fan. Non passa giorno che qualcuno non condivida o pubblichi immagini della serie o interpretazioni proprie, come nel caso di questo utente Twitter.

Nel corso degli anni lo stile, il tratto, l'animazione di manga e anime sono mutati ed evoluti in maniera incredibile e chi è appassionato di questo genere si ricorderà bene gli elementi che caratterizzavano le opere pubblicate negli anni '90.

Su questa falsariga, l'artista eddie ‏(@ERASERTHIRST) si è interrogato su come gli anime e manga della nuova generazione avrebbero potuto apparire se fossero stati pubblicati in passato, soprattutto l'ormai nota opera de My Hero Academia. L'interpretazione, che questo fan ha mostrato sulla sua pagina Twitter, potete vederla in calce all'articolo. Un risultato a dir poco interessante e ben riuscito, con questo effetto antichizzato e lucido tipico delle animazioni degli anni '90.

My Hero Academia è una delle serie di anime e manga più popolari in circolazione dei giorni nostri, ma con tutta probabilità avrebbe avuto un'altrettanto impatto negli anni '90, così come è stato per altre serie come Dragon Ball e One Piece. Che ne pensate di questo nuovo look antichizzato? Ormai molte serie hanno ottenuto un remake, ma si potrebbe fare il contrario?

Attualmente i fan stanno aspettando impazienti l'uscita della quarta stagione dell'anime tratto dall'omonimo manga di Kōhei Horikoshi. La serie, infatti, farà il suo debutto a ottobre del prossimo anno, ma lo Studio BONES ha già rivelato in anteprima il primo trailer.