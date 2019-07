My Hero Academia: un fan realizza una Funko Pop del villain Stain

Il merchendise della serie di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, sta crescendo pari passo con il suo successo. Pubblicata sulle pagine di Weekly Shonen Jump e con dozzine di action-figure in arrivo ogni mese, è facile per i fan entrare in possesso della statua del loro Hero preferito, con quella da poco mostrata di Todoroki.

Tuttavia, c'è un fan che desidererebbe mettere le mani su di un Funko Pop di un villain in particolare: Stain. Quello che è sicuramente uno dei cattivi preferiti dai fan, è diventato, grazie al lavoro di olivercg, un bellissimo Pop che sembrerebbe realizzato direttamente da Funko.

Nell'immagine che potete trovare in calce alla notizia, è possibile vedere il modello 3D realizzato dall'artista, che ci mostra il villain mentre corre con la lingua sventolante e pronto ad usare la sua Unicità su chiunque provi a mettersi sulla sua strada. Sono da lodare anche la quantità di dettagli, che lo rendono degno delle Funko Pop originali, tant'è che diversi fan la vorrebbero vedere realizzata.

Purtroppo Funko non ha ancora annunciato nulla a riguardo di Stain, in quando si sta ancora concentrando su personaggi principali come All Might.

Infine, ne approfittiamo per ricordarvi che il producer di Castlevania ha recentemente dichiarato di voler lavorare all'adattamento live-action di My Hero Academia, mentre è stato pubblicato il primo capitolo della serie spin-off My Heroine Academia.