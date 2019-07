My Hero Academia: un fan realizza un credibile cosplay di Shigaraki

La serie di My Hero Academia è apprezzata non solo per una storia interessante e dei personaggi ben riusciti, ma anche per il peculiare character design che la caratterizza rispetto agli altri shonen di Weekly Shonen Jump. Un fan ha deciso di prendere le sembianze di uno dei villain graficamente più disturbanti, Shigaraki Tomura.

Shigaraki è uno dei protagonisti della League of Villain, la fazione che si oppone all'operato degli eroi all'interno del mondo di Kohei Horikoshi . Tomura è un personaggio dagli ideali contorti e dalla morale nichilista, che lo rende uno dei personaggi più interessanti della serie e il diretto avversario del discepolo di All Might, Midoriya Izuku.

Un appassionato deve essere stato rapito dal fascino cupeggiante dell'antagonista decidendo di prenderne le sembianze, e il risultato appare davvero soddisfacente. Il fan ha postato il cosplay su reddit ha subito ricevuto grandi consensi.

La realizzazione è davvero ben fatta: il ragazzo indossa delle scarpe rosse del tutto simili a quelle di Shigaraki, in una veste completamente nera agghindata di mani traboccanti su tutto il resto del corpo.

La cosa più è inquietante è che le riproduzioni di queste mani sarebbero degli esatti calchi delle sue, e ciò rende il cosplay ancora più credibile e calzante. Non vediamo l'ora che la quarta stagione dell'anime possa dare di nuovo risalto a questo personaggio, che nella terza ha messo a dura prova i nostri eroi scatenando un confronto epocale tra All Might e All for One nel bel mezzo del salvataggio di Bakugo.

I fan di My Hero Academia sono soliti realizzare dei cosplay, e quello di All Might versione Cheerleader è sicuramente da non perdere. Nelle ultime ore è trapelato il periodo d'uscita del nuovo film di My Hero Academia.