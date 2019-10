My Hero Academia: un fan realizza una strabiliante versione di Red Riot con una zucca

Il simbolo di Halloween per eccellenza sono le zucche. Più nello specifico le zucche intagliate ad hoc per creare teste mostruose dai denti acuminati. E se questa festività permette ai fan di anime e manga di sbizzarrirsi con nuovi e bellissimi cosplay, anche lavorare l'ortaggio arancione per ricavarne figure diventa un passatempo apprezzato.

Abbiamo visto molti cosplay in questi giorni creati in onore di tale festività. Come quello di Goku Super Saiyan o quello di Ash Ketchum dei Pokémon. Oggi invece vogliamo parlavi di questo fan davvero abile che, basandosi su Red Riot di My Hero Academia, ha lavorato una zucca intagliando la figura dell'apprendista eroe in modo davvero strabiliante.

Sul suo profilo Twitter, @insecureillu, ha condiviso la foto, che potete vedere in calce all'articolo, in cui mostra la bellissima opera d'arte che è riuscito a creare con una semplice zucca. Senza luce sembra tagliata qua e là senza un filo logico, ma è quando viene posta una luce all'interno che la magia prende vita e Kirishima, alias Red Riot, si manifesta in tutta la sua potenza.

Dobbiamo ammettere che il fan è riuscito a dar vita a una bellissima e originalissima versione dell'aspirante eroe davvero da mozzare il fiato. Soprattutto in un periodo come questo, nel quale sta andando in onda la quarta stagione di My Hero Academia. Stagione che, chi ha letto il manga lo saprà, seguirà un filone narrativo in cui Red Riot raggiungere l'apice della sua storia personale.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima opera d'arte creata con la zucca? Fatecelo sapere nei commenti.