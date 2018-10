My Hero Academia: un fan reinterpreta lo scontro migliore di All Might

Uno youtuber appassionato di animazione e fan sfegatato della serie My Hero Academia ha provato a reinventare uno degli scontri più emozionanti della saga, quello tra i due arci-rivali All Might e All For One. La cosa più particolare è che i due, oltre a essere un eroe e un villain dotati di superpoteri, sono anche dei gatti.

Avete mai pensato che la serie My Hero Academia, creata da Kōhei Horikoshi, sarebbe stata ancora più epica e interessante se i protagonisti, oltre ad essere eroi con poteri straordinari e costumi sgargianti, fossero stati anche dei gatti? No? Evidentemente non siete lo youtuber Dilongoo, che ha deciso di animare dal nulla un video di oltre tre minuti in cui reinventa lo scontro tra due dei personaggi più iconici dell'universo in questione: All Might e All For One.

Il video, pubblicato sul canale sopracitato durante questo mese, ipotizza un mondo in cui All MIght è ancora l'eroe numero 1, con la semplice differenza di essere un gatto (così come lo sono gli altri due personaggi protagonisti). Proprio per questo motivo, il suo nome è cambiato in "All Meowt", e nel corso del filmato si vede costretto ad affrontare il suo più acerrimo nemico, il temibile "All For Woof", con l'aiuto del suo allievo prediletto "Meowdoriya".

La descrizione può sembrare una parodia scherzosa, cosa che effettivamente è, ma si presenta con una cura, un amore e una qualità tecnica talmente elevata, che il video è divenuto rapidissimamente virale, con i fan che non hanno lesinato complimenti nella sezione commenti e visualizzazioni a non finire. Quindi, per chiunque sia in astinenza da My Hero Academia nel corso dell'attesa della futura quarta stagione dell'anime, potrebbe essere un buon modo per alleviare le proprie sofferenze e concedersi un sorriso nel vedere questa versione felina del proprio biondissimo beniamino.

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Un adattamento anime, prodotto da Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e consta al momento di tre stagioni, mentre la quarta è in produzione, anche se non si conosce una data di lancio. La serie è visibile in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID.