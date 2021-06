My Hero Academia: un fan ricostruisce i volti nella realtà di Deku, Bakugo e Todoroki

Non è mai facile ricostruire nella realtà il viso di personaggi immaginari appartenenti ad opere come My Hero Academia, o più in generale della maggior parte di titoli di fantasia, eppure di tanto in tanto emergono alcune manifestazioni di creatività che riescono in questi difficili intenti.

Ultimamente gli artisti si stanno divertendo a ricostruire nella realtà il volto dei personaggi appartenenti alla sfera degli anime e manga come il recente caso di Hisoka e Illumi di Hunter x Hunter o, ancora, quello di Naruto, Sasuke e Sakura. Questa volta il turno è toccato al gioellino di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, dal momento che un fan ha provato a trasporre nella realtà 3 dei protagonisti: Deku, Todoroki e Bakugo.

L'artista in questione, un certo riverfollower, ha sfruttato nuovamente Artbreeder e Photoshop per ottenere il miglior risultato possibile. Come potete notare voi stesso dalla ricostruzione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, l'artista si è focalizzato molto sui particolari come le lentiggini e anche la cicatrice di Shoto, entrambi molto difficili da emulare. Ad ogni modo, il risultato è stato nettamente apprezzato dalla communtiy di Reddit che hanno valutato come fedeli le tre ricostruzioni.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'impresa di riverfollower, ritenete queste illustrazioni abbastanza coerenti con i personaggi originali? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.