My Hero Academia: Un fan ricrea Hawks in versione 3DCG

Dopo aver visto la key art di My Hero Academia dedicata alla quinta stagione, vi segnaliamo questa particolare fan art incentrata ad uno dei personaggi più amati dai fan dell'opera di Kohei Horikoshi: ci riferiamo ad Hawks.

In calce alla notizia è presente il post condiviso su Instagram da @hkoskine, che è attualmente impegnato nel ricreare i numerosi personaggi apparsi nelle pagine e nelle puntate di My Hero Academia in versione 3DCG. Una delle ultime immagini è dedicata ad Hawks, supereroe che ha fatto il suo debutto nelle puntate conclusive della quarta stagione della serie, ma che è riuscito a colpire gli appassionati dell'anime, ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio.

Come per i precedenti, anche questo post di Hannu Koskinen ha riscosso un notevole successo, con oltre 116 mila Mi Piace e più di mille commenti dei fan, nei quali si complimentano con l'autore per l'ottimo lavoro svolto. Insieme ad alcune immagini di Hawks, è presente un commento dell'artista, in cui rivela le difficoltà avute nel modellare singolarmente le piume che compongono le ali. Infine vi ricordiamo che le prossime puntate inedite dell'anime saranno disponibili a partire dal prossimo 27 marzo, nel frattempo vi lasciamo con questo cosplay dedicato ad un personaggio di My Hero Academia.