My Hero Academia: un fan ha ricreato l'immenso Liceo Yuei in Minecraft

Uno dei luoghi più significativi e importanti nell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è indubbiamente il Liceo Yuei, dove le nuove generazioni di promettenti eroi apprendono direttamente da alcuni dei Pro Hero più influenti e abili, e un appassionato ha deciso di ricrearlo alla perfezione nel celebre videogioco Minecraft.

Mentre l'intera community attende l'ormai prossimo ritorno dell'anime, l'utente @Fyrados ha deciso di mostrare la sua incredibile passione per l'opera di Horikoshi impiegando 15 ore nella ricostruzione dettagliata della UA Academy, ottenendo come risultato lo spettacolare edificio dove Midoriya, Bakugo, Shoto e gli altri studenti della Classe 1-A hanno imparato a perfezionare la padronanza dei loro Quirk, e si sono preparati alle battaglie con i Villain.

In calce alla notizia potete notare i dettagli e la cura avuti durate la realizzazione da Fryador, nelle immagini condivise da lui stesso su Reddit. Non si tratta del primo omaggio al mondo degli anime che sfrutta la libertà creativa di Minecraft, basti pensare anche al recente progetto dedicato alla serie ONE PIECE, in cui è stata ricreata per intero la Capitale dei Fiori del Paese di Wa.

Ricordiamo che la serie è pronta a tornare con la quinta stagione, visto l'esplosivo trailer con Bakugo pubblicato di recente, e vi lasciamo ad un simpatico crossover tra gli Avengers e i giovani Hero della serie.