My Hero Academia, un fan ha ricreato le licenze provvisorie da eroe

A volte la community si inventa la qualunque, è vero. Soprattutto quando si tratta di merchandise è facile dare alla luce un prodotto fan service. Eppure, a volte è simpatico ammirare le ultime realizzazioni dal mondo di My Hero Academia, studiando con piacere la creatività degli appassionati.

Mentre la quarta stagione dell'anime ultima i preparativi con la nuova locandina, nel frattempo sul web la campagna promozionale procede spedita e senza passare dal via. Seppur non in via ufficiale, inteso come il marchio di fabbrica Shuiesha applicato, arriva in vendita un nuovo e simpatico oggetto da collezione, ovvero la licenza provvisoria da eroe. E indovinate un po', è anche piuttosto economica!

Più nello specifico, la licenza è più una vera e propria tessera, una carta plastificata dalle dimensioni di una carta di credito, con le diciture necessarie per rendere legittimo il ruolo di Heroes all'interno della città. A rendere più simpatico il tutto, e a far sorridere i fan, è la licenza di Bakugo, in cui il giovane aspirante eroe viene ripreso con il soprannome "Lord Explosion Murder", non ancora canonico all'interno dell'opera. Infatti, uno dei misteri di My Hero Academia è il suo nome da Heroes, in quanto quelli proposti al tempo non vennero accettati da Midnight. Stando ai rumor e alle speculazioni dei fan, il suo vero soprannome pare essere Ground Zero, un gioco di parole giapponese dall'originale con il suo nome, seppur non sia stato al momento ancora confermato.

In ogni caso, le licenze da collezione sono disponibili a questo sito alla modica cifra di 6 euro con spedizione internazionale anche verso il nostro paese.