My Hero Academia: i fan senza fiato per il colpo di scena su Mr. Compress!

Le battaglie tra eroi e villain in My Hero Academia stanno giungendo al termine, non prima però di rivelare ai tanti appassionati del manga un nuovo dettaglio su Mr. Compress. Andiamo insieme a vedere cosa si nasconde sotto la maschera e come hanno reagito i fan.

Tra le pagine della storia di Kohei Horikoshi abbiamo potuto vedere in azione il nemico mascherato nel tentativo di portare in salvo i propri compagni, liberandoli dalla tecnica di Best Jeanist. Per fare ciò il villain ha iniziato a distruggere parti del proprio stesso corpo riuscendo successivamente a liberare Spinner e Shigaraki. Non si è ancora in grado di sapere se nel prossimo capitolo di My Hero Academia la fuga avrà successo, è certo però che le azioni di Mr. Compress abbiano cambiato molto le impressioni che i lettori avevano di lui.

Oltre ad aver messo in grave pericolo la propria vita per il bene degli alleati, il villain è stato in grado di farsi conoscere meglio mostrando agli appassionati di My Hero Academia il proprio passato rivelando di avere un legame con un famoso ladro. Ciò che però ha sconvolto maggiormente il pubblico è stata la decisione di togliersi la maschera che lo ha sempre accompagnato dalla sua prima apparizione, rendendo visibile a tutti i presenti il proprio volto.

Riporto il reale aspetto di Mr. Compress in un Tweet al termine di questo articolo, nel quale è anche possibile leggere una delle tante reazioni dei fan. Gli appassionati infatti, alla scoperta del volto dell'uomo, sono rimasti impressionati dalla sua bellezza e si dicono ancora non pronti ad accettare una sua possibile sconfitta, nonostante il corpo del prestigiatore sia ridotto in pessime condizioni.

Voi cosa ne pensate delle sembianze del villain? Fatecelo sapere nei commenti.