My Hero Academia, i fan si scatenano con l'ultima illustrazione di Horikoshi!

Le community di appassionati sono lo specchio di ciò che piace ai fan di una determinata opera. Tuttavia, quando un titolo acquista consenso per diversi motivi, proprio come il caso di My Hero Academia, allora anche l'immagine più innocente può dare il via a grandi speculazioni.

Questo il sensei Kohei Horikoshi lo sa sin troppo bene, bombardato di commenti nella sua ultima illustrazione postata sul proprio profilo Twitter. Infatti, il famoso mangaka ha dedicato il suo disegno a due personaggi molto conosciuti e apprezzati all'interno di My Hero Academia, nientedimeno che Tsuyu e Bakugo, due compagni della stessa classe di Heroes. Considerate che, se bazzicate molto nelle community dedicate lo saprete già, l'eroina Froppy è tra i personaggi più amati dell'intero franchise, un amore platonico nato e condiviso dalla stragrande degli appassionati, seppur i motivi dietro questo grande affetto siano piuttosto ignoti.

Infatti, nella scena in questione, la passeggiata di Tsuyu sotto la pioggia si ferma per via di Bakugo che, seduto e senza ombrello, è sotto le gocce dell'acqua. Questa semplice immagine, che potete ammirare in calce alla news, ha creato un fortissimo fenomeno di "ship" tra i due personaggi, ovvero una sorta di unione sentimentale, manifestatasi a tutta potenza tra i commenti degli appassionati che hanno trovato nei due eroi una nuova storia d'amore suggerita dallo stesso Horikoshi sensei.

Lo stesso autore non è nuovo a questi piccoli dettagli, come l'easter egg di Superman nell'ultimo capitolo uscito del manga, che sintetizza perfettamente la cura maniacale di Horikoshi per la sua opera, tentando di non lasciare niente al caso. E a proposito di dettagli, cosa ne pensate dell'omaggio a Terminator 2?