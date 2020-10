My Hero Academia: un fan ha scoperto un incredibile dettaglio sul One For All

Il One For All e la sua eredità sono il fulcro centrale di My Hero Academia. Ma di questo potentissimo Quirk sappiamo ancora molto poco. Tuttavia, un nuovo incredibile dettaglio, sfuggito ai più, è stato svelato da un attentissimo fan.

Nel corso dell'opera di Kohei Horikoshi, All Might ha più volte mantenuto il riserbo sul suo Quirk e solamente dopo lunghe indagini effettuate da Midoriya il pubblico ha scoperto ulteriori dettagli su questo potere. Di One For All sappiamo che è un Quirk che può essere ceduto volontariamente e che ogni erede ottiene la consapevolezza dei precedenti proprietari. Ma un dettaglio che era sfuggito ai lettori è stato scovato da un attento fan.

Sul proprio profilo, l'utente Twitter @sandypsyche ha notato un interessante dettaglio su One For All passato in sordina. Sfruttando il Quirk di Ragdoll per localizzare i propri avversari, Tomura Shigaraki individua Midoriya e i suoi compagni attraverso il suo obiettivo. Tuttavia, mentre Bakugo e gli altri erano rappresentati da una semplice stella a quattro punte, Deku era apparso come una stella a più punte. Inizialmente, si credeva che ciò fosse dovuto al fatto che Izuku era il target principale del villain, ma tale differenza è stata osservata da un nuovo punto di vista.

"Le punte in più sulla stella che Shigaraki ha visto sono solo le normali stelle a quattro punte di molti individui sovrapposti", ha scritto l'utente commentando la tavola. Questa teoria sembra essere del tutto plausibile, in quanto negli ultimi capitoli di My Hero Academia viene svelato che i precedenti proprietari di One For All "vivono" in Deku. Questo incredibile dettaglio denota come Kohei Horikoshi nasconda informazioni vitali in piccolissime sfumature. Un altro fan di My Hero Academia ha quasi scoperto l'identità di uno dei predecessori di Midoriya. Nel capitolo 288 di My Hero Academia appare una figura misteriosa; di chi si tratta?