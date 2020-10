My Hero Academia, un fan scopre nuovi dettagli su uno dei predecessori di Mydoria

Dopo aver scoperto che il One for All non è un potere unico ma un contenitore che racchiude in sè i poteri ed i ricordi dei precedenti utilizzatori, la curiosità nei fan di My Hero Academia aumenta pagina dopo pagina.

Impaziente di attendere un nuovo flashback circa i poteri del One for All attraverso la coscienza del quirk che, come spiegato nel capitolo 287 di My Hero Academia dona la capacità a Deku di rivivere i ricordi degli ex utilizzatori, per scoprire i dettagli riguardanti il quarto utilizzatore del One for All un utente di twitter, shibuyasmash, è dovuto andare a ritroso nel tempo. Nei capitoli precedenti, l'ormai ex number one hero aveva mostrato un quadernino con degli appunti relativi il potere del One for All.

Stando a quanto sono riusciti a tradurre, All Might ha riportato alcune note circa il carattere solitario del "quarto" e sulla stranezza del suo quirk. Pare che il quarto abbia vissuto in una foresta remota e che il suo potere era di difficile utilizzo. Nella nota c'è un appunto che fa intuire una che prima di cedere il suo potere al quinto utilizzatore, il solitario portatore del potere abbia condiviso condiviso questa informazione con il suo successore.

L'affidabilità di queste notizie non è certa e più che dare risposte accrescono la curiosità circa la figura del quarto utilizzatore del potere. Per scoprire l'identità ed i poteri dei predecessori dovremmo dunque attendere i prossimi numeri di My Hero Academia.



In attesa di nuovi dettagli sul One for All, ci potremo godere l'imminente scontro tra Himiko Toga e Uraraka nel volume di novembre di My Hero Academia

Voi cosa ne pensate della scoperta?.