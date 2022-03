My Hero Academia: i fan sono sicuri su come verrà sconfitto quel Villain

La Seconda Guerra di My Hero Academia ha portato i lettori verso il preludio di due grandi scontri, il primo con Tomura Shigaraki e il secondo con Himiko Toga. Ma c’è una terza battaglia che i fan attendono con ansia, quella tra la famiglia Todoroki e Dabi. Secondo alcune teorie, il destino del Villain è già scritto.

Le condizioni di Dabi in My Hero Academia continuano a preoccupare i fan. Le sue bruciature continuano a estendersi su tutta la superficie del corpo e ormai, a differenza dell’inizio dell’opera, sono pochissimi i lembi di pelle a non essere coperti da gravi ustioni. La community è certa, la sconfitta di Dabi non avverrà né per mano di Shoto né di Endeavor.

Negli spoiler di My Hero Academia 349 comincia una battaglia tra fuoco e ghiaccio. Saranno dunque Dabi e Shoto i grandi protagonisti del prossimo capitolo scritto da Kohei Horikoshi. I due fratelli, giungono alla resa dei conti, con loro padre sulla finestra.

Dabi continuerà a rivelare le sue origini, ma finalmente riunito con la sua famiglia esploderà di rabbia. Il Villain sta per essere consumato dall’odio smisurato che prova nei confronti del padre, e dall’invidia verso suo fratello minore.

Secondo alcune teorie fanmade, a un certo punto del combattimento, Dabi si incenerirà per combustione spontanea. Resta solo da capire se questa avverrà dopo aver trovato la redenzione, magari in seguito all’incontro con sua madre, oppure se morirà travolto dall’odio. Dabi, potrebbe anche decidere di suicidarsi cercando di portare con sé la sua intera famiglia in un incendio di proporzioni epiche.