My Hero Academia, i fan sono sicuri: la serie continuerà con un nuovo protagonista

My Hero Academia è un successo straordinario con oltre 50 milioni di copie in circolazione, e ora che la storia è entrata nell'atto finale, i fan hanno iniziato a chiedersi se davvero l'autore intenda abbandonare il mondo che ha costruito con tanta fatica. Quali sono quindi le opzioni? Secondo molti fan, la più probabile sarebbe un sequel con un nuovo protagonista.

My Hero Academia è sempre stata la storia di Deku, un ragazzo comune diventato il più grande degli eroi, ma Kohei Horikoshi ha già dimostrato di poter realizzare storie ugualmente interessanti con Vigilante: My Hero Academia Illegals, lo spin-off con protagonisti i vigilanti di Naruhata.

Secondo i colleghi statunitensi di CB, l'autore potrebbe trasformare My Hero in un franchise, creando un sequel con Midoriya ormai adulto e mostrando il suo percorso da Pro Hero, magari intitolandolo My Hero Career. Un'altra opzione potrebbe essere quella di raccontare la storia di altri aspiranti eroi, magari in un futuro in cui gli studenti del Liceo Yuei operano ormai come eroi di tutti i giorni, con Deku, Bakugo e Todoroki nella Top 10 dell'Hero Billboard Chart JP. Le opzioni sono virtualmente infinite, e secondo alcuni fan lo stesso Horikoshi sarebbe interessato a rinfrescare il concept con personaggi e storie nuove, magari mostrando anche il funzionamento della società degli eroi negli altri Paesi del mondo.

E voi cosa ne pensate? Cosa vi piacerebbe vedere in un ipotetico sequel? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la serie originale ci terrà compagnia ancora per molto, visto che secondo l'editor di My Hero Academia l'atto finale potrebbe concludersi anche tra diversi anni.