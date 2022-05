My Hero Academia: i fan teorizzano la morte del capoclasse Iida

Come ogni guerra, anche quella tra eroi e villain di My Hero Academia porterà alla morte di numerosi combattenti. I fan, sono sicurissimi che sarà proprio quel personaggio a lasciare la scena. Scopriamo il motivo per cui, secondo una teoria fanmade, il capoclasse della 1-A è destinato a morire.

Nel bel mezzo dell'Atto Finale, il fandom dell'opera di Kohei Horikoshi si sta sbizzarrendo con diverse, interessanti teorie. Dopo quella sul Quirk Fenice di Dabi, analizziamo quella su Tenya Iida.

In My Hero Academia 353 si diffonde la notizia della vittoria di Shoto. Gli eroi, però, farebbero bene a non rilassarsi e concentrarsi troppo su questa primissima vittoria, poiché il Fronte di Liberazione dal Paranormale può contare ancora su una grande, pericolosa schiera di comandanti e luogotenenti.

Mentre alcuni eroi combattono il Nomu High-End, uno di questi si lascia prendere dall'entusiasmo ed esordisce con una frase enigmatica: "Facciamo parte del gruppo fortunato. Non ci siamo dovuti scontrare con gli evasi del Tartaro, come Kunieda e Ghastly".

Il primo di questo duo, lo vediamo nello stesso capitolo mentre si batte con Fat Gum e Yuga Aoyama, ma del secondo non sappiamo ancora nulla. I fan, ritengono che sarà Ghastly a uccidere il capoclasse Iida.

In un famoso libro degli anni '60, The Gashlycrumb Tinies, viene raccontata la storia dell'omicidio di 26 bambini, ognuno dei quali rappresenta una diversa lettera dell'alfabeto. Il bambino corrispondente alla lettera "i", è Ida.

Questa coincidenza ha sconvolto molti lettori di My Hero Academia, che ora ritengono che Ghastly sia il killer di Iida. Horikoshi è sempre molto attento a questi dettagli: davvero l'erede del Turbo Hero Ingenium morirà in questa guerra?