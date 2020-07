My Hero Academia: un fan si trasforma in All Might con una mascherina personalizzata

Il tremendo impatto del Coronavirus ha ormai imposto, come una consuetudine necessaria, l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Un fan di My Hero Academia ha pensato di ricorrere a una soluzione personalizzata.

In sostanza, l'appassionato - noto su reddit come TidalTaint - ha pubblicato una sua foto mentre indossa una mascherina modellata sul volto di All Might. La protezione parte dal naso fino ad arrivare al collo - lasciando scoperti occhi, fronte e capelli - e presenta un tessuto a strati su sfondo rosso.

Nel caso abbiate voglia di replicare l'abbigliamento dell'utente, potete acquistare questo particolare tipo di mascherina sullo store di Etsy. A proposito di abbigliamento a tema My Hero Academia, recentemente Funimation ha annunciato una collaborazione con i produttori di scarpe Khsoes, che produrranno delle sneakers esclusive di Deku e All Might.

Finora non è stato pubblicato alcun concept ufficiale, solo una generica silhoutte che suggerisce la colorazione verde per il modello di Midoriya e il blu per quello di All Might. L'unica certezza riguarda la data d'uscita, prevista per il mese di dicembre.

L'edizione home video della quarta stagione di My Hero Academia conterrà uno speciale dedicato a Kaminari e Jiro. Studio Bones ha pubblicato su Twitter un interessante dietro le quinte dell'ultimo scontro di Endeavor.