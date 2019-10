My Hero Academia, un fan veste il proprio cagnolino con un cosplay di Bakugo

Con l'inizio della quarta stagione di My Hero Academia, era lecito aspettarsi una mobilitazione così massiccia degli appassionati del franchise. Infatti, i fan non hanno perso tempo a mettere in gioco la propria creatività per stupire la community della serie, anche attraverso piccoli colpi di genio.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo al primo episodio che, nonostante la sua natura filler e riassuntiva, ha comunque fornito interessanti spunti di riflessione e di analisi, gonfiando in pompa magna l'effettivo inizio della stagione previsto per la prossima settimana. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che alla terza puntata seguirà una pausa, con la serie televisiva che tornerà a partire dall'11 novembre.

Nel frattempo, le reazioni degli appassionati hanno colto calorosamente la premiere di My Hero Academia 4, soprattutto per merito di particolari cosplay che hanno sbizzarrito la rete. Uno di questi, infatti, è davvero curioso poiché un fan ha vestito il proprio cagnolino in nient'altro che Bakugo. L'assurda interpretazione del personaggio, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso anche un certo successo dalla community, che ha trovato molto divertente l'idea di sproutpups, profilo instagram dell'autore.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato uno sguardo alle nostre impressioni del primo episodio di My Hero Academia 4.