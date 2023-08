My Hero Academia: una fanart svela la forma finale di Mineta!

Con l'arrivo del capitolo 397 di My Hero Academia il 20 agosto su Manga Plus assisteremo ad uno dei più importanti scontri dell'intera storia del manga: All For One vs All Might. Nel frattempo gli studenti della Classe 1-A continuano la loro lotta contro i Villain e un personaggio come Mineta avrebbe bisogno di un power-up: vediamolo insieme!

Il mondo di MHA si trova in una condizione critica che potrebbe richiedere agli studenti della YUEI uno sforzo maggiore di quanto previsto e una rottura delle regole, esattamente come aveva fatto Midoriya nel momento in cui è fuggito da scuola, cercando di portare avanti la propria giustizia, diventando di fatto un Vigilante, ovvero un cittadino con superpoteri che decide di comportarsi da eroe pur non avendone il permesso.

Un bravissimo artista su Twitter, cpasDryNa, ha cercato di immaginare come sarebbe Mineta nei panni di Vigilante, cosa succederebbe se anche lui dovesse rompere le regole e cercare di diventare più forte per perseguire i suoi ideali di giustizia attraverso il proprio potere e lo sblocco della sua "forma finale". Nell'immagine che possiamo vedere il suo quirk, chiamato Pop-Off, ricopre completamente il suo corpo, creando di fatto un'armatura a grappoli. Essendo una fanart non ci è dato sapere quanto sia potente o duratura questa trasformazione, ma di certo è molto interessante ed un modo decisamente innovativo per Mineta di utilizzare il proprio potere.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa nuova versione di Minoru? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre, se seguite la serie, non perdetevi le immagini dell'armatura che All Might sfodererà contro All for One nei prossimi capitoli di MHA.