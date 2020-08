My Hero Academia: una fanart ci svela il traditore della Classe 1-A

Due dei più grandi misteri lasciati in sospeso nelle pagine del manga di My Hero Academia riguardano l'identità di Dabi, e le voci su un possibile traditore tra gli studenti della Classe 1-A. Nonostante non sia trapelato nulla in rete, un fan dell'opera di Kohei Horikoshi ha disegnato il suo ipotetico traditore.

Con il proseguimento della Guerra della Liberazione del Paranormale, e le perdite di uomini che continuano ad aumentare sia per i Villain che per gli Heroes, sarebbe un bel colpo di scena scoprire nelle battute conclusive dell'attuale arco narrativo.

L'utente @RodrigoSanni ha condiviso su Reddit la bellissima illustrazione che trovate riportata in calce alla notizia. Ad essere scelto come lo studente che ha voltato le spalle ai suoi compagni della Classe 1-A, è stato Yuga Aoyama, possessore del Quirk Navel Laser. Ad aggiungere un tono serioso è stato anche il costume scelto dall'artista, e la decisione di renderlo più grande, rappresentandolo dopo un time skip.

Non si tratta di uno degli studenti più promettenti, e se il suo Navel Laser non rientra nemmeno tra le abilità più potenti viste nell'Accademia, rimane sicuramente uno dei più pirotecnici. Nell'ultima pellicola dedicata alla serie, My Hero Academia: Heroes Rising, Aoyama ha dimostrato la sua tecnica contro il Villain conosciuto come Nine, rendendo però palesi le conseguenze di questo utilizzo.

Ricordiamo che sono già emersi gli spoiler del capitolo 280 di My Hero Academia, e vi lasciamo alla nostra lista dei cinque Quirk più forti.