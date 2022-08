My Hero Academia: qual è il momento più alto dell'Atto Finale? La discussione del fandom

Visti i recenti eventi, l'Atto Finale di My Hero Academia sta giungendo a un punto di non ritorno e per i lettori è il momento giusto per tirare le somme sulla parte finale della saga finale. Qual è il momento preferito dai fan finora?

La morte di Bakugo nel capitolo 363 di My Hero Academia potrebbe segnare un punto di non ritorno. Sebbene ci sia la possibilità concreta che Dynamight torni in vita, il suo apparente decesso ha scioccato i lettori, che hanno eletto quel momento come uno dei più scioccanti di tutta l'opera. Proprio per questo motivo, la nuova mossa dell'autore di My Hero Academia ha diviso la community.

Ma a proposito di momenti entusiasmanti la morte di Bakugo è solamente l'ultimo della lista. L'Atto Finale abbonda di scene epiche e sceglierne una sola è piuttosto complicato. Proprio per questo, la domanda di un fan su Reddit ha scatenato una discussione costruttiva tra l'utenza.

"Qual è la vostra parte preferita di questo arco narrativo del manga?", ha chiesto un appassionato di My Hero Academia, non pensando di trovare così tante risposte tutte diverse. Oltre al già citato addio di Bakugo, i fan hanno amato la parte dedicata alla famiglia Todoroki, e dunque allo scontro tra i fratelli Shoto e Dabi che deve ancora risolversi, alla momentanea ricomparsa della coscienza di Tenko Shimura in Tomura Shigaraki, ai discorsi subdoli di All For One e alle cose più semplici come il gioco di squadra dei Big Three dello Yuei.

Molti altri stanno apprezzando l'arte esibita da Kohei Horikoshi, che rispetto agli albori dell'opera ha ora una matita più esperta che colpisce molto più l'occhio, oppure i continui rimescolamenti delle carte in tavola. Tuttavia, è lo stesso autore della domanda a dare una risposta ricca di significato.

A suo modo di vedere le cose, l'Atto Finale ha una marcia in più causa della momentanea assenza di Deku. Il fan afferma di non odiare Midoriya, anzi, ma il fatto che sia stato escluso da questa parte introduttiva della battaglia tra Heroes e Villain ha permesso ad altri protagonisti di trovare molto più spazio. E per voi, invece, qual è stata finora la parte più bella di questa saga?