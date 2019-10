My Hero Academia: un fantastico cosplay di Best Jeanist compare in rete

Come ben sappiamo il mondo di My Hero Academia è popolato da un mare di Pro Hero e di aspiranti tali. Ognuno di loro ha un potere speciale, chiamato Quirk, che li caratterizza, ma un'altra cosa che li rende particolari agli occhi dei lettori, sono i loro costumi.

Tra questi eroi, ve n'è uno che del suo costume da eroe ne fa un arma, ci riferiamo a Best Jeanist. Il Pro Hero ex numero quattro, che negli ultimi eventi della serie ha raggiunto il terzo posto. In My Hero Academia lui indossa una speciale e riconoscibile tutta rivestita in denim che gli permette, attraverso il suo Quirk, di manipolare i tessuti facendoli diventare vere e proprie armi.

Ma oggi ci concentreremo su un fantastico cosplay a lui dedicato. Infatti l'utente di Reddit, Polo61965, è riuscito a immortalarlo in una foto che poi ha diffuso in rete. Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, il cosplayer è riuscito a cogliere l'essenza del personaggio e a ricreare il costume da eroe di Best Jeanist, in modo davvero strabiliante.

Se ve lo siete perso nella giornata di ieri vi avevamo mostrato un fantastico cosplay di Deku fatto però da un gatto nero e bianco. Ormai la moda del "travestirsi come i personaggi degli anime" è spopolata, divenendo, per alcuni, una vera e propria passione.

A voi piace il cosplay di Best Jeanist? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che è stata diffusa la sinossi della prima puntata di My Hero Academia in uscita domani sabato 12 ottobre.