My Hero Academia: ecco un fantastico cosplay di Hanta Sero

Col passare degli anni, l'attenzione su My Hero Academia è andata crescendo e ciò ha portato a tanti cosplay dedicati ai suoi personaggi. Nonostante naturalmente la maggior parte della concentrazione sia prevalentemente sui protagonisti, talvolta ne appaiono dedicati a quelli reputati minori ma non meno belli e comunque difficili da interpretare.

Dopo un bizzarro cosplay di Uraraka versione Bakugo, arriva stavolta quello dedicato a uno dei personaggi della 1-A che appare meno: Hanta Sero. Il ragazzo che è capace di sparare nastri adesivi da alcune apposite giunture nei gomiti è al centro della scena grazie a Rage Gear Props. Il cosplayer non è nuovo ai personaggi di My Hero Academia e stavolta ha deciso di interpretarne uno meno famoso dopo quello di Tokoyami di alcuni mesi fa.

Come potete vedere dai tweet in calce, Rage Gear Props ha messo su i panni di Sero versione eroe, con i rulli ai gomiti, tuta nera con spalline e dettagli dorati, più l'elmo scuro. Tuttavia, per evitare di non vedere nulla, il visore del casco di Sero è stato creato rotto, così da poter fornire una minima visuale al cosplayer. Vi piace questo nuovo cosplay di Rage Gear Props?

Intanto, si vocifera che My Hero Academia stagione 4 avrà 24 episodi.