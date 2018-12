My Hero Academia: un fantastico cosplay di Momo Yaoyorozu

La passione per il cosplay è sempre attiva tra i fan, anche quando spesso gli outfit di un personaggio sono difficili da replicare nella realtà per vari motivi. Nonostante ciò, Roxanne Kho oggi ci delizia con l'interpretazione di un'eroina di My Hero Academia.

Come potete vedere dall'immagine in calce, Roxanne Kho ha dedicato un cosplay a Momo Yaoyorozu, di My Hero Academia. La ragazza è riuscita a replicare perfettamente sia l'acconciatura che il vestito molto scollato e tutt'altro che facile da riprodurre. Sul post di Reddit sono arrivati molti complimenti, anche se la zona del petto è stata accusata di essere photoshoppata.

My Hero Academia tornerà in onda con una quarta stagione, ma solo dalla fine del 2019: infatti, alla Jump Festa di alcuni giorni fa, è stato annunciato che il nuovo ciclo di episodi partirà a ottobre del prossimo anno, lasciando alcuni fan scontenti per l'attesa. Intanto, il manga continua la sua corsa, arrivando a un nuovo record di vendite.