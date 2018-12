My Hero Academia: un fantastico cosplay di Tokoyami

Man mano che un franchise cresce di popolarità, aumentano anche le persone che dedicano anima e corpo ai cosplay della serie o ad altri oggetti dedicati. Nel caso di My Hero Academia, arriva un nuovo cosplay dedicato a Fumikage Tokoyami, studente della U.A. e membro della Classe A.

Il lavoro è ancora in corso, ma RageGearProps ci consente di dare uno sguardo tramite il suo account Twitter, che potete trovare in calce. L'immagine è divisa in due parti: la prima a sinistra mostra un Tokoyami di profilo, con la testa realizzata finemente e già indossata, insieme ad una tuta nera e diversi accessori; nella metà destra dell'immagine, invece, si può già notare l'unicità che contraddistingue ogni personaggio di My Hero Academia, in questo caso Dark Shadow, con una mano enorme dell'ombra che fuoriesce dal fianco sinistro del personaggio. Chissà che, a lavoro completo, RageGearProps non riesca anche a creare la nuova tecnica di Tokoyami, Black Ankh.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2014 e incensato da Masashi Kishimoto come successore di Naruto. La serie è arrivata a 21 volumi sotto l'etichetta Jump Books di Shueisha, mentre in Italia il manga è licenziato da Star Comics, che pubblicherà il diciassettesimo volume a inizio gennaio.