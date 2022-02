My Hero Academia: un fascio di luce nel cielo inaugura la Seconda Guerra

Dopo un breve preambolo, in My Hero Academia 343 Deku si ritrova al cospetto del Simbolo della Paura. Al fianco del giovane detentore del One For All vi è Yuga Aoyama, che con i suoi fasci di luce richiama l'esercito degli Heroes. Le due fazioni si trovano l'una di fronte all'altra. La guerra sta per avere inizio.

Attirato in trappola, All For One assiste al teatrino di Aoyama e Midoriya. Il traditore della Classe 1-A, però, all'improvviso, rivolge il suo Quirk contro quello che dovrebbe essere il suo padrone. Questo attacco, è in realtà un segnale di luce. Gli Heroes possono scendere in campo per la Seconda Guerra.

Il Quirk Navel di Aoyama viene infatti usato come segnale d'avvertimento per la fazione degli eroi, che attraverso lo scacco matto della Classe 1-B in My Hero Academia 343 possono entrare in azione. Come notato da alcuni lettori, però, dietro il gesto del traditore del Liceo Yuei si nasconde un ulteriore dettaglio, una citazione a un evento passato.

L'attacco/segnale lanciato da Aoyama, come vediamo nel tweet in calce all'articolo, richiama alla memoria quanto lo stesso fece durante l'esame di licenza provvisoria. In quel caso, richiamò a sé i compagni di classe dispersi, permettendo loro di trovare un punto d'incontro. Esattamente come allora, anche in questo caso è Aoyama, con il suo fascio di luce nel cielo, a indicare il luogo in cui l'esercito degli Heroes deve riunirsi.