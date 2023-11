My Hero Academia è un fenomeno mondiale: numeri da brividi per il manga

Attualmente My Hero Academia è uno degli shonen migliori in circolazione. Impegnato con l'arco finale della serie, il mangaka Kohei Horikoshi ha elevato la sua penna e la sua matita fornendo ai lettori una storia e disegni da brividi. Il successo di My Hero Academia non è confinato al solo Giappone, ma come testimoniano i numeri anche all'estero.

Mentre i fan attendono l'uscita di un nuovo capitolo - a proposito, avete già letto gli spoiler di My Hero Academia 407? - dal Giappone arriva un report che attesta l'assoluta popolarità della serie manga che ha già ispirato un adattamento animato da sei stagioni e tre lungometraggi.

I numeri di My Hero Academia sono da capogiro. Il manga di Shueisha ha oltrepassato 85 milioni di copie vendute con guadagni che non fanno altro che crescere. Questo dato risale al mese di febbraio 2023, per cui a oggi, se il rendimento della serie fosse simile a quello riportato l'anno precedente, My Hero Academia potrebbe aver sfiorato le 100 milioni di copie vendute.

A ogni modo, in attesa di stime più precise, la rete commerciale e tecnologica giapponese SBBIT ha analizzato meglio i dati finanziari dello shonen di Kohei Horikoshi. My Hero Academia ha tagliato il traguardo delle 85 milioni di copie vendute. Di queste, 50 milioni sono state vendute in Giappone 35 milioni nel resto del mondo. Attraverso questo analisi è facile capire che My Hero Academia sia sì un successo in Giappone, ma anche e soprattutto all'estero. Ciò, probabilmente, è derivato dalla natura intrinseca dell'opera, ossia quella di fusione tra un qualsiasi comics statunitense e un manga giapponese.