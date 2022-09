My Hero Academia, ferita e trionfante: Mirko nell'artwork dell'assistente Noguchi

Nonostante le gravissime ferite riportate al termine della prima guerra tra Heroes e Villain, Mirko è tornata sul campo di battaglia per la resa dei conti finali. Sprezzante del pericolo e dotata di strumenti di supporto creati appositamente per lei, l’eroina coniglio di My Hero Academia è decisa a regolare i conti una volta per tutte.

Con la serie manga in pausa fino al 19 settembre, data in cui verrà pubblicato il capitolo 366 su MangaPlus, come suo solito l’assistente Yoshinori Noguchi ci fa regalo di bellissimi artwork inediti. Ancora una volta, soggetto dei suoi sketch è Mirko, la bellissima e altrettanto potente Pro Heroine che sta dominando la scena nel manga. Prima di scoprire questa nuova illustrazione, ecco lo sketch di Mirko come una ragazza di Playboy.

Mentre Best Jeanist ed Edgeshot stanno cercando di operare l’ormai defunto Bakugo, Mirko continua il suo combattimento con Tomura Shigaraki fregiandosi di una piccola vittoria. Per la prima volta dall’inizio dello scontro, il villain avverte dolore a causa di un calcio letale subito proprio da Mirko.

Mirko potrebbe essere la prossima vittima di My Hero Academia, dal momento in cui anche il suo ultimo arto superiore le viene strappato via da Shigaraki. Attualmente, Mirko ha a disposizione solamente l’arto inferiore sinistro, mentre tutti gli altri sono dotati di protesi di supporto. Proprio in queste condizioni viene ritratta dall’assistente di Kohei Horikoshi. Noguchi, sul suo Twitter @nstime23, mostra una Mirko quasi senza arti trionfare felice. Che per l’eroina coniglio sia un brutto presagio?