My Hero Academia: che ferite ha riportato Best Jeanist dopo lo scontro con All for One?

In molti ricorderanno lo scontro a Kamino, una delle più grandi battaglie mostrate nel manga di My Hero Academia che ha visto affrontarsi All Might e All for One. Il villain, prima di affrontare l'eroe numero uno, aveva messo fuori gioco alcuni eroi tra cui Best Jeanist, l'hero che aveva provato a cambiare il carattere di Katsuki Bakugo.

Nello scorso capitolo del manga di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha voluto prendersi una brevissima pausa dal narrare la storia di Tomura Shigaraki e della League of Villain, attualmente intenti ad affrontare l'Armata di Liberazione dei Quirk. Lo scenario si è spostato momentaneamente su Osaka e sull'hero Hawk.

L'eroe che abbiamo conosciuto in uno degli archi recenti ha fatto visita a Best Jeanist, hero che ormai non si vedeva proprio dalla battaglia di Kamino a causa delle gravi ferite riportate. In questo incontro veniamo a sapere quali sono state le ferite effettive che ha dovuto sopportare Best Jeanist. Come rivela ad Hawk, Best Jeanist sta vivendo senza un polmone, anche se le sue condizioni sono in generale migliorate rispetto a quelle di qualche mese prima.

Ora resta da vedere quale sia l'intento di Hawk e se la storia sulla sparizione di Best Jeanist sia stata causata da un omicidio perpetrato dall'eroe alato oppure ci sono altre motivazioni.