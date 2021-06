My Hero Academia: una grande festa nelle nuove immagini dell'episodio 101

Dopo la lunghissima esercitazione che ha visto scontrarsi le due sezioni del primo anno del Liceo Yuei, ora è finalmente tempo per una grande festa. Nelle immagini dell'episodio 101 di My Hero Academia, infatti, vediamo gli aspiranti eroi della Classe 1-A impegnati nei festeggiamenti natalizi.

Uscita vincitrice dall'epico scontro con la Classe 1-B, la Classe 1-A si concede finalmente del meritato relax. Infatti, My Hero Academia 5x13 abbandona il campo di battaglia per lasciare spazio alle vacanze di Natale.

Come possiamo vedere nelle immagini in anteprima dell'episodio 101 dell'anime, condivise su Twitter dall'utente MHA News, Midoriya e i suoi compagni sono impegnati con i festeggiamenti natalizi. I ragazzi, in costume da Babbo Natale, brindano e conversano allegramente. Tutti tranne uno: Bakugo, che invece in tenuta ginnica scappa dalla festa.

In un'altra immagine, vediamo Eraserhead in compagnia del Preside del Liceo Yuei. Cosa stanno confabulando i due? Questa puntata, futile ai fini della narrazione, farà da collegamento tra il Joint Training Arc e la prossima saga, che a dispetto delle attese non sarà My Villain Academia.



Difatti, l'anime ha invertito l'ordine degli archi narrativi e nel corso delle prossime puntate di My Hero Academia 5 assisteremo all'arco dell'Agenzia di Endeavor. In attesa di questo episodio, riviviamo gli eventi di My Hero Academia 5x12.