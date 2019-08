My Hero Academia festeggia il suo quinto anniversario con alcuni video musicali

My Hero Academia è indubbiamente uno dei più importanti franchise di questi ultimi anni, un'epopea che ha visto manga, anime e innumerevoli prodotti di merchandise rivelatisi capaci di conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ebbene, al fine di celebrare il quinto anniversario dell'opera, sono stati pubblicati una serie di video musicali - visionabili accedendo alla fonte della news - in cui sono racchiusi alcuni dei momenti più iconici visti nel manga. I piccoli speciali realizzati per l'occasione raccolgono importanti momenti vissuti da Midoriya, Bakugo, Kirishima, Kaminari, Sero, Tsuyu, Tokoyami, Mineta e le ragazze della Classe 1-A, di fatto rivelandosi capaci di far innamorare i fan più nostalgici che hanno potuto rivivere alcuni dei momenti più salienti della serie. Inoltre, è stato annunciato che diversi altri video musicali a tema verranno pubblicato nel corso dei prossimi giorni.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - realizzato da Kōhei Horikoshi e lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'opera ha saputo riscuotere un grande successo che ha portato a un'esplosione del franchise, risultati che hanno convito alla realizzazione di un anime dedicato e di una lunga serie di prodotti a tema.