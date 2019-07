My Hero Academia festeggia il compleanno con questo poster celebrativo dedicato a Deku!

My Hero Academia compie oggi cinque anni! Il manga, scritto dall'autore giapponese Kohei Horikoshi, è stato pubblicato per la prima volta nel luglio del 2014 ed ha subito conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Gran parte della popolarità di Boku no Hero deriva dal carisma del suo protagonista, Izuku Midoriya, ritratto anche nel poster celebrativo ufficiale che potete osservare in calce.



L'illustrazione, condivisa dal profilo Twitter di YankouProductions, mostra Deku mentre utilizza il St. Louis Smash, una delle mosse tratte dall'arsenale del One For All: Full Cowl. Nel poster, alle spalle del protagonista, si legge anche la scritta "Plus Ultra", il motto del Liceo U.A.

In cinque anni di storia, Midoriya è passato dall'essere un comune ragazzo senza poteri a diventare il nuovo successore di All Might, l'eroe numero uno del pianeta Terra. La sua crescita gli è valsa il risultato di miglior personaggio nel primo sondaggio di popolarità redatto in Giappone. Successivamente, nei sette sondaggi seguenti (tra Giappone e Stati Uniti), Deku è stato l'unico personaggio a non uscire mai dalla top 3, oltre ad essere il secondo più votato dopo Katsuki Bakugo.

