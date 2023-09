My Hero Academia festeggia Halloween con un'adorabile illustrazione che raffigura Bakugo

My Hero Academia ha molto da offrire in questi giorni, ma il suo team sta trovando tempo per i fan. Mentre l'anime continua a lavorare su una nuova stagione, il creatore Kohei Horikoshi tiene gli occhi puntati sull'atto finale del manga.

Ciò significa che artisti come Shoutaro Noguchi sono stati incaricati a regalare alcuni disegni fantastici ai fan, e l'assistente di My Hero Academia lo ha appena fatto con alcune nuove opere d'arte.

Come puoi vedere di seguito, l'assistente manga è tornato all'opera con nuovi artwork su X (Twitter). Noguchi ha regalato ai fan uno speciale schizzo di Bakugo proprio in questa settimana in onore di Halloween. Dopotutto, settembre segna l’inizio di una stagione spaventosa per molti, e sembra che Bakugo sia il re di questa festività.

Dopotutto, l'artwork che ci è stato appena regalato mostra Bakugo in costume intero. Noguchi ha disegnato l'eroe da bambino e indossa pantaloni mimetici con un mantello in costume. Bakugo ha due jack-o-lantern tra le mani, ossia delle zucche decorate, al posto dei soliti guanti che siamo abituati a vedere. Ogni volta che Bakugo usa il proprio particolare quirk, le zucche si illuminano e il ragazzo chiede caramelle in questo simpatico schizzo.

Naturalmente, non è l'unico bambino di My Hero Academia ad essere presente nell'illustrazione e a fare dolcetto o scherzetto. Qui possiamo vedere Deku sullo sfondo. Il ragazzo è vestito da fantasma, e in qualche modo le lentiggini tipiche di Izuku si vedono anche attraverso il suo costume, se è possibile considerarlo così.

Possiamo anche vedere Iida sullo sfondo di questa inquadratura, affiancato da un per nulla impressionato Shoto Todoroki, molto distante dalla scena. Sembra che i ragazzi della Classe 1-A siano a caccia di caramelle, quindi possiamo solo supporre che Kirishima stia andando a incontrare questo Bakugo.