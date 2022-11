My Hero Academia, Eri festeggia Halloween: una streghetta in cerca di dolciumi

My Hero Academia è attualmente impegnato con la trasmissione della sesta stagione, la più intensa dell'anime finora. Mentre la guerra tra Heroes e Villain divampa nella società giapponese, la piccola Eri si gode le spettrali vacanze di Halloween.

Il male si è risvegliato in My Hero Academia 6, proprio in contemporanea con il ponte della festa di ognissanti. Il 31 ottobre sono calate le tenebre sulla società degli eroi, costringendo i ragazzi del Liceo Yuei ad affrontare una notte di terrore.

All'illustrazione di auguri di Halloween di Kohei Horikoshi, autore della serie manga, ne è seguita una condivisa su Twitter dallo staff dell'anime. Sul Twitter ufficiale @heroaca_anime è stata pubblicata una dolcissima illustrazione che ritrae la piccola Eri impegnata a fare trick or treat, dolcetto o scherzetto.

Grande protagonista della quarta stagione dell'anime, al momento Eri è lontana dai riflettori. Il suo potente Quirk, al momento fuori dal suo controllo, si rivelerà tuttavia sicuramente utile nel prossimo futuro. A ogni modo, l'immagine vede un'adorabile Eri travestita da streghetta. Golosa di mele candite, Eri va alla ricerca di dolciumi di porta in porta. Se non dovesse ritenersi soddisfatta, riavvolgerà indietro gli eventi! Vi salutiamo ricordandovi la data di uscita di My Hero Academia 6x06, appuntamento in cui i Villain passeranno al contrattacco degli Heroes.