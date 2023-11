My Hero Academia festeggia il Jump Festa 2024 con una promo speciale!

Nei prossimi giorni si terrà il Jump Festa a Tokyo, un evento dedicato ai manga di punta della Shueisha. Fra questi titoli, non poteva non essere presente anche l'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, che non solo è fra gli shonen più popolari della nota casa editrice, ma è riuscita ad ottenere questo successo in pochi anni.

Lo staff che produce l'anime in questione ha voluto regalare a tutti i fan, anche quelli che non potranno presenziare al Jump Festa, una promo molto speciale. In quest'immagine, visualizzabile in calce all'articolo, sono presenti alcuni degli eroi principali di My Hero Academia: tutti e cinque i personaggi, ossia Hawks, Rody (che abbiamo conosciuto nel lungometraggio di My Hero Academia "World Heroes' Mission"), il nostro protagonista Midoriya, Shoto e Shinsou, presentano un look totalmente differente rispetto a quanto sono abituati a vedere nell'anime.

Sono infatti accompagnati dal loro "famiglio", ossia il loro personale spirito animale, come mostrava una una precedente illustrazione di Kohei Horikoshi.

Deku ha con sé un ariete, mentre Todoroki un leopardo delle nevi. Rody non poteva non essere accompagnato dal suo caro uccellino, come Hawks che presenta invece un falco. Shinso, invece, ha un gatto nero sulle sue spalle.

Tornando a parlare del Jump Festa, My Hero Academia sta per tornare con una settima stagione e, durante questo evento, potrebbero essere rivelate maggiori informazioni sul futuro dell'anime.