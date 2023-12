My Hero Academia festeggia il Natale con questo cosplay di All Might al femminile

Tanti auguri di buone feste dal team di Everyeye.it! Anche se in Giappone non viene festeggiato il Natale come festività religiosa, sono tantissimi gli anime che hanno portato questa giornata sul piccolo schermo: fra questi, c'è il nostro amato shonen My Hero Academia.

Il Natale non è solo una semplice tradizione, ma è anche condivisione, amore e famiglia, lo vediamo soprattutto nell'episodio 5x13 dell'anime di MHA, per il quale vi consigliamo un rewatch, in cui i ragazzi della Classe 1-A, non potendo passare questa festività con la loro famiglia decidono di scambiarsi dei regali a vicenda, riscoprendo la gioia del 25 dicembre. La cosplayer rivenge__ vuole ricordarci i valori del Natale attraverso una rivisitazione unica e originale di uno dei personaggi più amati di My Hero Academia.

In questo cosplay di All Might di My Hero Academia, l'eroe più forte del Giappone viene immaginato al femminile mentre scarta i suoi regali di Natale. Anche se attualmente Toshinori Yagi non è più l'eroe numero uno, adesso sostituito da Endeavor, resterà sempre il Simbolo della Pace e un faro di speranza per tutti i cittadini, non solo per la sua immensa potenza ma anche per il suo spirito indomito e la sua dedizione a proteggere gli altri.

My Hero Academia All Might lotta da decenni contro i villain, ma la sua vera grandezza emerge attraverso la sua lealtà e la straordinaria capacità di ispirare gli altri. Queste qualità brillano in particolare nel suo ruolo di insegnante: non è un mentore solo per Deku, ma anche per tutti i ragazzi della classe 1-A. Chi meglio di lui potrebbe mai rappresentare lo spirito natalizio?