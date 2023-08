My Hero Academia festeggia un triste anniversario: l'uscita del capitolo 362!

Siamo giunti al capitolo 396 di My Hero Academia, ma il fandom non dimenticherà mai cos'è successo in questo periodo l'anno scorso, con l'uscita del 362, che ha stravolto il pubblico!

Era l'8 agosto del 2022. In quella fase del manga i Big 3 della 1-A si stavano scontrando contro i Villain. Bakugo, nonostante le ferite, decide di continuare il duello contro Tomura Shigaraki. L'upgrade del suo quirk gli causerà ulteriori danni e il potere dell'All For One non gli lascerà tregua, lasciandolo in una pozzanghera di sangue.

Come avrete ben capito in questi giorni ricorrerà l'anniversario della morte di Bakugo, uno dei personaggi più importanti e popolari del manga di Kohei Horikoshi. Certo il suo ritorno non è da escludere, ma è ormai molto tempo che la serie prosegue senza di lui, quindi il suo futuro è più che mai incerto. Sicuramente una grande perdita, che ha però regalato uno dei momenti più alti e pieni di pathos a My Hero Academia. Tutti ci chiedevamo come sarebbe stata l'evoluzione di questo personaggio, ma forse non lo scopriremo mai.

E voi cosa ne pensate? Come avete reagito la prima volta che avete letto questo triste capitolo? Avreste voluto che Bakugo si salvasse o la sua morte, seppur tragica, ha regalato al manga uno dei suoi apici? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre, se seguite la serie, non perdetevi questa classifica del 10 personaggi più forti attualmente in My Hero Academia.