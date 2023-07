My Hero Academia: le fiamme di Shoto Todoroki ardono nell'artwork di Yoko Akiyama

Una delle grandi battaglie dell'Atto Finale di My Hero Academia ha portato all'ascesa di Shoto Todoroki. Il più giovane dei figli di Endeavor ha impedito il peggio, salvando non solo la sua famiglia, ma anche migliaia di vite innocenti. Sebbene difficilmente potrà avere di nuovo energie per scendere in battaglia, riecco le sue fiamme.

Shoto Todoroki è riuscito nell'impresa di fermare le fiamme incontrollabili di Dabi, che avrebbe portato alla morte dell'intera famiglia Todoroki e di tanti suoi altri compagni. La battaglia con suo fratello Toya Todoroki si è conclusa, ma Shoto è ormai troppo esausto per pensare di poter essere utile a Deku. Molto probabilmente non lo vedremo al centro dello scontro finale con Tomura Shigaraki, ma Shoto ha un'altra opportunità per risaltare.

L'artista di My Hero Academia: Team-Up Missions ha reso onore a Shoto dedicando all'eroe della famiglia Todoroki uno sketch inedito in cui le sue fiamme ardono più intense che mai. L'illustrazione che trovate in calce all'articolo è stata condivisa da Yoko Akiyama, responsabile di uno dei due spin-off dello shonen di Kohei Horikoshi. Vi ricordiamo che Team-Up Missions conta attualmente 5 volumetti pubblicati in patria, quattro dei quali disponibili anche in Italia con Star Comics. Secondo voi, Shoto tornerà a brillare anche nel finale dell'opera originale?