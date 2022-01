My Hero Academia: la fiammella di All Might si spegne nell'artwork di un'artista DC Comics

Che Kohei Horikoshi abbia tratto ispirazione dal mondo dei comics statunitensi per la realizzazione di My Hero Academia è un segreto di pulcinella. La Hero Society, i Quirk e la discriminazione nei confronti della popolazione mutante si possono chiaramente ricondurre al fumetto americano, che però a sua volta rende omaggio al manga giapponese.

Quello tra My Hero Academia e i comics USA è un legame a doppio filo. Se da un lato Deku e compagni ricordano gli eroi Marvel e DC Comics, dall’altro gli artisti americani celebrano la popolarissima opera di Horikoshi.

Qualche tempo fa, vi abbiamo mostrato la cover di My Hero Academia realizzata da un artista DC, e quest’oggi la storia si ripete. Dan Hipp, la cui matita ha firmato alcune delle serie di maggior successo di DC Comics, come Teen Titans Go!, Justice League, Batman o Superman, ha condiviso un suo artwork che omaggia il Simbolo della Pace.

Su Twitter, l’artista statunitense ha realizzato un’illustrazione su commissione in cui viene celebrato l’ultimo Smash di All Might, quello contro il nemico giurato All For One. Questo disegno, realizzato nello stile artistico della serie animata Teen Titans Go!, cattura alla perfezione il momento in cui la fiammella del One For All si spegne in Toshinori Yagi, e dimostra come gli artisti statunitensi sappiano adattarsi a modo loro ai manga. Gli sketch a tema My Hero Academia si sprecano, ma che ne pensate di questo particolare tocco a stelle e strisce?