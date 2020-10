My Hero Academia: ecco le figure di ARTFXJ in edizione limitata di Deku e Bakugo

Se ancora non sapete cosa chiedere nella letterina di Babbo Natale, forse questa potrebbe essere una soluzione! La azienda nipponica Kotobukiya ha fatto uscire due nuove figure ARTFXJ in edizione limitata che raffigurano i due eroi di My Hero Academia: Midoriya Izuku e Katsuki Bakugo.

La celebre azienda Kotobukiya, crea da sempre statuette high-end di personaggi famosi della cultura pop giapponese che prendono il nome di "ARTFX J". L'azienda nipponica recentemente ha rilasciato il suo ultimo capolavoro: due figure che hanno come protagonisti Deku e Bakugo, in edizione limitata, pronti alla battaglia.

I colori sgargianti, l'altissima attenzione ai dettagli, entrambi gli eroi nei loro costumi, con lo sguardo determinato di chi è deciso a riportare la pace nella città. I due personaggi sono appoggiati su un piedistallo di pietra, e sembra proprio che si trovino sul campo di battaglia, pronti a combattere contro il Fronte di Liberazione del Paranormale! Questi due capolavori potranno essere vostre per 115,90 euro l’una!

Abbiamo visto moltissime figure straordinarie nascere dalle mani della Kotobukiya, come le figure di Levi e Mikasa Ackerman de L'Attacco dei Giganti, o rimanendo in tema My Hero Academia la splendida figure di Himiko Toga. Una cosa è certa, per un appassionato di animazione giapponese queste figure sono veramente delle chicche da aggiungere alla propria collezione!