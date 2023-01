My Hero Academia: un film su Dark Deku? L'impossibile richiesta dei fan

Gli ultimi episodi della sesta stagione di My Hero Academia porteranno ad una nuova, e fondamentale, fase della storia nata dalla mente di Kohei Horikoshi. I lettori che seguono regolarmente il manga sanno già cosa aspettarsi, e per quanto appaia improbabile, chiedono a gran voce un lungometraggio animato dedicato alla versione oscura di Deku.

Le preoccupanti conseguenze del conflitto hanno lasciato gli eroi indeboliti, demoralizzati e con un segno indelebile sulla fama della Hero Society a causa delle rivelazioni di Dabi. Fattori ai quali si aggiungono l’assalto al carcere di massima sicurezza Tartarus per liberare Villain, e il fatto che Midoriya è l’unico tra gli eroi a non essersi ancora ripreso dopo la battaglia. Sono passati due giorni e Deku si trova ancora nel letto d’ospedale con All Might e i suoi compagni che sperano in un risveglio

Nonostante le condizioni del protagonista, non manca molto al debutto sugli schermi di Dark Deku, una sua versione oscura e solitaria, associabile quasi ad un Vigilante per il modo in cui agirà. Si tratta di uno degli sviluppi più interessanti, e sorprendenti, della serie, e secondo alcuni potrebbe essere sufficiente per realizzare un ottimo film, magari dedicando più spazio all’introspezione e ai profondi cambiamenti di Deku di fronte al peso delle sue responsabilità.

E voi cosa ne pensate? Vorreste un film sull’arco di Dark Deku? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ricordiamo che è stato pubblicato il character design di Lady Nagant, e vi lasciamo un cosplay di Bakugo al femminile.