My Hero Academia: terzo film in lavorazione? Teaser e poster con i Tre Moschettieri

È passato ormai un anno dall'arrivo di My Hero Academia: Heroes Rising nelle sale giapponesi. Il film sui giovani eroi creati da Kohei Horikoshi si è confermato un successo come il suo predecessore, Two Heroes. Purtroppo i continui rinvii in Italia di Dynit a causa del Coronavirus non ci hanno ancora permesso di guardare la pellicola.

Ma in Giappone non si fermano e tutto sembra far pensare che ci sarà un terzo film di My Hero Academia. Poco tempo fa è stato infatti registrato un nuovo dominio per My Hero Academia, ancora avvolto nell'ombra. Le prime speculazioni potrebbero aver conferma durante la Jump Festa 2020 che si terrà tra un mese, ma intanto gli account ufficiali di My Hero Academia - sia quello dell'anime che del manga oltre a quello del film - si sono dati da fare per stuzzicare i fan.

Tutti e tre gli account hanno postato contemporaneamente un messaggio in inglese che, composto, fa uscire fuori la scritta "He will meet the Three Musketeers", ovvero "Lui incontrerà i tre moschettieri". Ma insieme a questi messaggi sono trapelate anche delle locandine che poi unite recitano la scritta in inglese sovraimpressa a Bakugo, Izuku e Todoroki. In basso potete osservare questo presunto poster del terzo film di My Hero Academia.

Se le ipotesi di un terzo lungometraggio fossero esatte, One for All e All for One sarebbero probabilmente al centro della pellicola dato che il motto dei tre moschettieri è "Tutti per uno, uno per tutti". Ma chi sarà il "lui" che li incontrerà?