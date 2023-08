My Hero Academia: il quarto film si mostra in un primo trailer! Ecco la locandina

La popolarità di My Hero Academia continua a crescere anche a quasi un decennio dal debutto della serie manga sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Con l'opera di Kohei Horikoshi che sta per sfiorare i 400 capitoli pubblicati, lo studio d'animazione responsabile dell'adattamento animato ha presentato il prossimo progetto relativo al franchise.

A pochi giorni dall'annuncio del quarto film di My Hero Academia arrivano importanti novità riguardanti la produzione. Sui social è stato rivelato un primo teaser trailer del nuovo film di My Hero Academia, una clip di quasi 40 secondi che presenta scene tratte dai tre precedenti lungometraggi. Di frame tratti dalla nuova pellicola non si hanno tracce, se non una dicitura "in arrivo" accompagnata a un generico "My Hero Academia The Movie". La voce di Deku e Bakugo sottofondo conferma che verrà raccontato un evento originale non presenta nella storia del manga.

Assieme al trailer è tuttavia arrivata una locandina di My Hero Academia Film 4. Questa, ritrae Deku nel suo periodo post prima guerra sullo sfondo del volto di All Might. In base a tale artwork, unito alle prime informazioni sulla trama del quarto film di My Hero Academia, si suppone che l'avventura originale seguirà un Deku impegnato nei suoi giorni oscuri da Vigilante.