My Hero Academia, che fine ha fatto il quarto film? Molto presto arriveranno novità

Il 2024 sarà un'annata da non dimenticare per i fan di My Hero Academia. Non solo il manga shonen di Kohei Horikoshi sta entusiasmando con la sua battaglia finale, ma i fan dell'adattamento animato potranno festeggiare l'arrivo di ben due progetti inediti. Uno tra questi è una quarta produzione cinematografica.

Nell'agosto del 2023 è stato annunciato un quarto film anime per My Hero Academia. La serie televisiva ha superato il periodo oscuro da Vigilante di Midoriya Izuku – ed è pronta per immergersi in una nuova, grande battaglia -, ma il lungometraggio esplorerà ulteriormente la figura di Dark Deku. Il quarto film di My Hero Academia ha già una storia, ma ancora non sappiamo molto altro sul progetto.

Il nuovo anime movie My Hero Academia si è mostrato in un trailer, ma come si chiama il progetto? Il nome ufficiale di questa produzione – che farà da seguito a Two Heroes, Heroes Rising e World Heroes Mission – è ancora ignoto, ma presto i veli potrebbero essere scoperti.

Stando a quanto riportato, sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump arriveranno informazioni su My Hero Academia Movie 4. Sulle pagine della rivista in uscita la prossima settimana molto probabilmente trapeleranno dettagli come nuove immagini e la titolazione della produzione, la cui premiere è prevista per l'estate del 2024, poco dopo l'uscita di My Hero Academia 7.