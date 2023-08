My Hero Academia: il quarto film ha già una storia e un creatore, ecco cosa tratterà

My Hero Academia è uno dei brand più noti in Giappone. Nato dall'idea di Kohei Horikoshi di portare gli eroi di stampo americano in un mondo nipponico e calato nell'universo dei manga, ha avuto un successo eclatante, e non soltanto in patria. Al giorno d'oggi, My Hero Academia è uno dei progetti più amati al mondo.

Per questo la storia di Izuku Midoriya e compagni arriva spesso anche al cinema. E dopo i primi tre film - Two Heroes, Heroes Rising e World Heroes Mission - c'è un altro progetto all'orizzonte che debutterà nelle sale cinematografiche nipponiche. È stato infatti annunciato il quarto film di My Hero Academia di cui, tuttavia, per ora si sa ben poco. Molte informazioni arriveranno soltanto successivamente ma, per ora, è già trapelato qualche dettaglio.

Il film di My Hero Academia in arrivo avrà una storia originale che sarà supervisionata da Kohei Horikoshi, il mangaka del fumetto originale. Al momento, la storia è basata sui "piani iniziali" dei personaggi e seguirà la stessa timeline della serie animata. Il film sarà ambientato in una "società al collasso" e potrebbe quindi fare riferimento al Giappone nello stato in cui si è trovato dopo gli eventi della sesta stagione di My Hero Academia, con la fuga da Tartarus e un paese in mano a All for One.

Deku e gli altri potrebbero quindi prendere percorsi imprevedibili e che nel manga non sono più possibili, ma che mostrerebbe le idee iniziali di Horikoshi e quindi quello che era il finale alternativo della serie. Voi cosa vi aspettate dal quarto film di My Hero Academia?